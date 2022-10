Minestra in brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minestra in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZUPPA

Significato/Curiosita : Minestra in brodo

Delle zone d'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo (minestra in brodo), ma in alcuni casi anche la pasta...

La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera e pan di spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

