La località della Spagna da cui salpò Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località della Spagna da cui salpò Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALOS

Significato/Curiosita : La localita della spagna da cui salpo colombo

