Lavora in cliniche e ospedali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in cliniche e ospedali.

Soluzione 19 lettere : ASSISTENTE SANITARIO

Significato/Curiosita : Lavora in cliniche e ospedali

Croniche venivano trattate in ospedali fuori città. per questo motivo l'ospedale maggiore è sempre stato il centro di informazione e rilevamento della situazione...

L'assistente sanitario (dottore in assistenza sanitaria), secondo l'ordinamento italiano, è un professionista sanitario addetto alla prevenzione, alla...

