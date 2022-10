Si inserisce in certe fotocamere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si inserisce in certe fotocamere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : SCHEDA DI MEMORIA

Significato/Curiosita : Si inserisce in certe fotocamere

Della fotocamera nelle sue tre componenti fondamentali rgb (red, green, blue). basandosi su questa tecnica, le diverse case produttrici di fotocamere digitali...

Una scheda di memoria (in inglese memory card) è un dispositivo elettronico a stato solido (semiconduttori) di ridotte dimensioni usato per memorizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con inserisce; certe; fotocamere; Si inserisce in un foro prima della vite; S inserisce nella porta USB; Si inserisce nelle coronarie; Si inserisce nella federa; I moli galleggianti di certe marine; Lo sono certe stoffe; Così le persone con certe difficoltà respiratorie; È richiesto per certe decisioni parlamentari; Supporti per fotocamere ; Un marchio di fotocamere ; Misura associata alla risoluzione delle fotocamere ; Le fotocamere più moderne; Cerca nelle Definizioni