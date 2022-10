Gruppi di mucche o di pecore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi di mucche o di pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARMENTI

Significato/Curiosita : Gruppi di mucche o di pecore

Praticato insieme allo sciamanesimo. vivono principalmente di allevamento di mucche e pecore. (en) yuguzu.com. (en) abiti tradizionali degli yugur, su...

Cercando il branco di animali domestici di grossa taglia, vedi branco. armento (arëmient in dialetto lucano) è un comune italiano di 579 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con gruppi; mucche; pecore; gruppi di reti per grosse pesche; gruppi di cannoni; Semplici... gruppi di ossa dei piedi; Forze dell ordine in servizio... a gruppi ; La mensa per mucche e cavalli; mucche e vitelli; Amano volare intorno a mucche e cavalli; Branco di mucche o buoi; pecore dal vello molto pregiato; Le nuvole a pecore lle; Più pecore ; Così sono le pecore private del vello; Cerca nelle Definizioni