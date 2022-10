Un golf a forma di giacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un golf a forma di giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARDIGAN

Significato/Curiosita : Un golf a forma di giacca

Quando venne lanciata la giacca "stile eisenhower" negli anni sessanta: gli stilisti di allora si ispirarono al giubbotto militare a doppiopetto basso che...

il cardigan è un tipo di maglione che si apre, tramite bottoni o cerniera...

