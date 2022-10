Film di Matteo Garrone sul Canaro della Magliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film di Matteo Garrone sul Canaro della Magliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOGMAN

Significato/Curiosita : Film di matteo garrone sul canaro della magliana

Detto il canaro della magliana (in romanesco: er canaro; calasetta, 28 settembre 1956), è un criminale italiano. deve il soprannome all'attività di tolettatore...

dogman è un film del 2018 diretto da matteo garrone. la pellicola si ispira liberamente al delitto del canaro, l'omicidio del criminale e pugile dilettante...

