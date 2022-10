Fabbricante di fogli per risme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabbricante di fogli per risme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARTAIO

Significato/Curiosita : Fabbricante di fogli per risme

E impilati a formare risme pronte per essere spedite o conservate in ambiente idoneo per stagionare. la figura che si occupa di queste operazioni è detta...

Su il cartaio il cartaio, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) il cartaio, su internet movie database, imdb.com. (en) il cartaio, su allmovie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con fabbricante; fogli; risme; fabbricante di farfalle e pennette; Cerca di ridurli il fabbricante ; Il segno del fabbricante ; Un fabbricante di optional; fogli di pasta tipici della cucina italiana; fogli di pasta tipici della cucina bolognese; Lo è il capitello ornato di fogli e di acanto; Boschetto di aghifogli e; Quella smeraldina è attribuita a Ermete Trisme gisto; L'arte di Geber ed Ermete Trisme gisto; Cerca nelle Definizioni