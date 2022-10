Esperti in materia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esperti in materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SPECIALISTI

Significato/Curiosita : Esperti in materia

Individui poco esperti e poco competenti in un campo tendono a sopravvalutare le proprie abilità autovalutandosi, a torto, esperti in materia. come corollario...

Gli specialisti – film del 1969 diretto da sergio corbucci gli specialisti – film del 2015 diretto da tony bui gli specialisti (soldier of fortune, inc... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con esperti; materia; Sono esperti in lenti; Relativo ad un governo di esperti ; esperti di capelli; esperti di alimentazione; Lavorano il materia le prodotto dai polipi; materia le, volgare; Pericoloso materia le edile messo al bando; materia le edilizio vietato; Cerca nelle Definizioni