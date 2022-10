Le divide la O - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le divide la O. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NP

Significato/Curiosita : Le divide la o

Informatico, vedi divide et impera (informatica). divide et impera (pronuncia dìvide et ìmpera), traducibile in italiano come dividi e comanda, è una locuzione...

Complessità (v. anche np-completo e np-difficile) n.p. – romanzo di banana yoshimoto np – gruppo musicale japanoise np – simbolo del neper np – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

