Né divertente né piacevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Né divertente né piacevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

Significato/Curiosita : Ne divertente ne piacevole

"accattivante ed energico, i mitchel contro le macchine offre una storia divertente e piacevole che tutta la famiglia può godere". su metacritic il film detiene...

Universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. i due si incontrano per la prima volta quando umberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con divertente; piacevole; Il genere leggero e divertente per definizione; divertente , come può esserlo il sistema nervoso; Tipo divertente ; divertente serial televisivo; Dà un olio poco piacevole ; Abbastanza piacevole ma non eccellente; Le comodità che rendono piacevole la vita; piacevole zza, in particolare di alcuni luoghi; Cerca nelle Definizioni