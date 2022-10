Disegno... non degno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegno... non degno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IS

Significato/Curiosita : Disegno... non degno

È che il disegno intelligente non sia scienza. per esempio, l'accademia nazionale delle scienze degli stati uniti ha affermato che il disegno intelligente...

is o ys – città mitologica della bretagna is-en-bassigny – comune dell'alta marna (francia) is-sur-tille – comune della côte-d'or (francia) indice di sazietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con disegno; degno; Strumento da disegno fra i simboli massonici; disegno ... intrecciato; Un disegno ... di getto; Il disegno che si rifà ai tessuti mimetici militari; degno di stima, rispettabile; Indegno e disdicevole; Li provoca lo sdegno ; Atto criminale... degno di Genserico;