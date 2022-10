Condizione caratterizzata da attacchi di sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione caratterizzata da attacchi di sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : NARCOLESSIA

Significato/Curiosita : Condizione caratterizzata da attacchi di sonno

Comparsa di allucinazione ipnagogiche e paralisi del sonno, è detta sindrome di gélineau. chi è affetto da narcolessia subisce attacchi di sonno improvviso...

Comparsa di allucinazione ipnagogiche e paralisi del sonno, è detta sindrome di gélineau. chi è affetto da narcolessia subisce attacchi di sonno improvviso...

