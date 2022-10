Comune del Veneziano che fu un importante sede vescovile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune del Veneziano che fu un importante sede vescovile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : CONCORDIA SAGITTARIA

Significato/Curiosita : Comune del veneziano che fu un importante sede vescovile

Cremonese) è un comune italiano di 70 824 abitanti, capoluogo della provincia omonima in lombardia. nota per l'artigianato tradizionale del violino, la...

Il centro è chiamato solo concordia, fino al 1868 quando un regio decreto ne determina l’appellativo di concordia sagittaria, riferendosi all’antica fabbrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con comune; veneziano; importante; sede; vescovile; comune che si trova tra Bologna e Forlì; Comprendeva anche il comune di Tenda; Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro; Ilulia antico nome di un noto comune piemontese; La località del veneziano in cui ha sede l Aprilia; Angelo, ammiraglio veneziano ; Il navigatore veneziano che scoprì la baia di Hudson; Giuseppe... in veneziano ; Raro nome maschile e importante santo di Cagliari; Il Sonnino importante politico del Regno d Italia; Una festa importante ; Occupa un importante posto nell orchestra; A teatro sono tutti a sede re; Il monte greco sede degli dei; La località del Veneziano in cui ha sede l Aprilia; Il palazzo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio; Una lettera vescovile ; La cancelleria vescovile ; Relativo alla circoscrizione vescovile ; Sermone vescovile ; Cerca nelle Definizioni