Cani a pelo ruvido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cani a pelo ruvido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPINONI

Significato/Curiosita : Cani a pelo ruvido

Il nome fox terrier: il fox terrier a pelo liscio ( in inglese smooth fox terrier) e il fox terrier a pelo ruvido (in inglese wire fox terrier). nonostante...

Quasiparticella, vedi spinone (fisica). disambiguazione – se stai cercando l'omonimo comune in provincia di bergamo, vedi spinone al lago. lo spinone italiano è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con cani; pelo; ruvido; Un lamento cani no; cani di dalle abitudini simili a quelle delle iene; Sigla di un organizzazione di Stati americani ; Accani rsi; Un cane tedesco dal pelo corto nero focato; Perde il pelo ma non il vizio; Un pelo so cane da caccia inglese; Comprendono Sciro e Scopelo ; ruvido , che graffia una superficie; Dotato di spigolosità, pungente, ruvido ; Un ruvido pelo; ruvido ... come un vino dal sapore acre; Cerca nelle Definizioni