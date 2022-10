Canali di scolo sui tetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canali di scolo sui tetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRONDAIE

Significato/Curiosita : Canali di scolo sui tetti

Grondaia è un canale di scolo per acque meteoriche (acqua piovana e neve), parte della gronda. tale sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento...

Norma uni 10724 (vedi sotto) i materiali generalmente impiegati per le grondaie e per i pluviali sono: acciaio zincato; acciaio inox; alluminio e sue leghe;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

