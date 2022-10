Canale di scolo sulla strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canale di scolo sulla strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUNA

Significato/Curiosita : Canale di scolo sulla strada

Può essere: il canale di scolo delle acque o dei liquidi l'avvallamento (concavità) del profilo longitudinale di una strada (nel caso di convessità invece...

– se stai cercando altri significati, vedi cuna (disambigua). i cuna (noti anche come kuna, tule, cuna-cuna o indiani di san blas) sono un popolo di lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

