__ da Barberino, poemetto di Lorenzo dÈ Medici - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NENCIA

Significato/Curiosita : __ da barberino, poemetto di lorenzo de medici

Significati, vedi lorenzo de' medici (disambigua). lorenzo di piero de' medici, detto lorenzo il magnifico (firenze, 1º gennaio 1449 – villa medicea di careggi...

La nencia da barberino è un poemetto in ottave, attribuito a lorenzo de' medici, scritto probabilmente tra il 1469 e il 1473. nel poemetto il contadino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

