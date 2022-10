L arancia con... l ombelico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arancia con... l ombelico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L arancia con... l ombelico

con il termine di arancia navel si indica in modo generico una varietà di arancia che presenta un frutto gemello all'interno della buccia, non sviluppato...

Con il termine di arancia navel si indica in modo generico una varietà di arancia che presenta un frutto gemello all'interno della buccia, non sviluppato...