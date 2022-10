All infinito fa ire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All infinito fa ire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITO

-ére, -ire a cânta/cântare (cantare), a bea/bere (bere), a tacea/tacere (tacere), a dormi/dormire (dormire). il romeno possiede due forme di infinito, corto...

ito – città della prefettura di shizuoka (giappone) ito – distretto della prefettura di wakayama, in giappone indium tin oxide – ossido di indio-stagno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

