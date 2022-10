Il Weiwei designer e attivista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Weiwei designer e attivista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosita : Il weiwei designer e attivista

Ai weiwei (cinese: ; pinyin: ài wèiwèi; pechino, 28 agosto 1957) è un artista, designer, attivista, architetto e regista cinese. è il figlio del poeta...

2001 ai – codice vettore iata di air india ai – iso 3166-1 alpha-2 di anguilla ai – codice iso 3166-2:ch del canton appenzello interno (svizzera) .ai – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con weiwei; designer; attivista; Il designer weiwei ; __ weiwei , noto artista cinese; __ weiwei : artista cinese; Il weiwei noto artista cinese; Il Giorgetto grande designer di automobili; Alvar, architetto e designer ; Fortunato __, pittore e designer futurista; Saarinen, illustre architetto e designer finlandese; Eleanor, celebre attivista e first lady; attivista del 900: lo impersona Denzel Washington in un film di Spike Lee; La Eleanor attivista ed ex First Lady statunitense; attivista di partito; Cerca nelle Definizioni