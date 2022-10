Verbo per chi è raffreddato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo per chi è raffreddato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : STARNUTIRE

Significato/Curiosita : Verbo per chi e raffreddato

Questo, l'inciso può presentare ellissi del verbo: giorgio, benché raffreddato,... ^ francesco sabatini e vittorio coletti, inciso, in il sabatini coletti...

Starnutisce è eliminare tramite le vie aeree gli agenti patogeni. si può anche starnutire a seguito di una reazione allergica verso qualche sostanza particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con verbo; raffreddato; Un verbo per cantanti... spossati; Il verbo che si coniuga con il can per l aia; Il verbo del generoso; Un verbo da erbivori... e larve; Lo spruzzo del raffreddato ; Fatto di ferro Ma se è sempre raffreddato ..; Può esserlo la voce del raffreddato ; L ha perso il raffreddato ; Cerca nelle Definizioni