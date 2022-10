Un verbo per cantanti... spossati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo per cantanti... spossati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFIATARE

Significato/Curiosita : Un verbo per cantanti... spossati

Dissotterrate per la prima volta ma i contadini, non capendo cosa fossero e come mai avessero dei segnetti misteriosi incisi sopra, le reinterravano. in un secondo...

Che consentiva ai gas di fognatura, comprese le particelle di virus, di sfiatare nella stanza. i ventilatori dei bagni hanno esaurito i gas e il vento ha...

