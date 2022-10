Si valuta quella dei danni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si valuta quella dei danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENTITÀ

Significato/Curiosita : Si valuta quella dei danni

Inteso come «vantaggio, opportunità che si dà o si riceve per aggiustamento della valuta di una moneta a quella di un'altra, ovvero per barattare la moneta...

entità molecolare entità geometrica, in geometria, indica un punto, retta o piano. entità, nel modello e-r di una base di dati, rappresenta un "oggetto"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con valuta; quella; danni; Si usa per valuta re la forza di uno scacchista; La valuta di Wall Street; Le valuta no i pescatori; Lo valuta il palato; C è quella greco romana; Si misura quella dei fiumi; quella di Roma è San Giovanni in Laterano; C era quella della gleba; Quella dei Pazzi fu ai danni dei Medici; Causa danni al computer; Il valore dei danni ; Valutano i danni per le assicurazioni; Cerca nelle Definizioni