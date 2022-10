Vale la stessa cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale la stessa cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosita : Vale la stessa cosa

Dell'imponibile proprio delle imprese commerciali (art. 5 del citato decreto). vale la stessa cosa detta per gli enti non commerciali con due differenze, espresse rispettivamente...

Josefa idem (goch, 23 settembre 1964) è un'ex canoista ed ex politica tedesca naturalizzata italiana. campionessa mondiale e olimpica nella specialità... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con vale; stessa; cosa; Succede al carnevale ; Il celebre condottiero medievale di Narni; vale rio, cantante; Una vale ria della Tv; Fa la stessa fine dell aragosta; Curva che si avvolge su se stessa allargandosi; Quella del piacere pare sia essa stessa il piacere; Gruppo di alpinisti legati a una stessa fune; Il Giovanni autore di Cose di cosa nostra; Informare di un qualcosa , spesso imminente; Persone non in grado di fare qualcosa ; Il no del cosa cco; Cerca nelle Definizioni