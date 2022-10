Unità di misura agrarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura agrarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETTARI

Significato/Curiosita : Unita di misura agrarie

La pertica è una unità di misura di lunghezza usata dagli antichi romani. si chiamano così sia una misura di lunghezza sia una di superficie, non standard...

L'ettaro (simbolo ha) è una unità di misura dell'area riconosciuta dal sistema internazionale di unità di misura, pari a 10000 m², cioè all'area di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con unità; misura; agrarie; unità di misura dell intensità del campo magnetico; L unità di misura della resistenza elettrica; Erano unità di misura di capacità per cereali; Antica unità di misura per cereali; Si misura in metri al secondo; Si misura quella dei fiumi; Non le misura chi parla a vanvera; La misura della divisa dell evaso; Misure agrarie di 10000 mq; Misure agrarie estere; Misure agrarie d'oltremanica; Misure agrarie ; Cerca nelle Definizioni