Lo è una zona come la Ruhr - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una zona come la Ruhr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINERARIA

la regione della ruhr (o bacino della ruhr, in tedesco: ruhrgebiet, colloquialmente anche ruhrpott) è una regione storica tedesca nella renania settentrionale-vestfalia...

