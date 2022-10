Lo è una visione che preannuncia un evento futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una visione che preannuncia un evento futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PREMONITORIA

Significato/Curiosita : Lo e una visione che preannuncia un evento futuro

Medievale, indica un fatto storico, concreto, che ne preannuncia un altro, altrettanto concreto: in altri termini il primo evento può essere interpretato...

Suonò come una premonizione della caduta di napoleone. il carattere premonitore dell'opera si esplicò a maggior ragione dopo la seconda abdicazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

