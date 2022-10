Una dura condizione non negoziabile ted - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dura condizione non negoziabile ted. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIKTAT

Significato/Curiosita : Una dura condizione non negoziabile ted

Un diktat (dal tedesco diktat, ossia dettato; da pronunciarsi /dik'ta:t/, ma spesso resa in italiano con /'diktat/) è sia una dura condizione non negoziabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

