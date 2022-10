Una distesa di lastroni di ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una distesa di lastroni di ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PACK

Significato/Curiosita : Una distesa di lastroni di ghiaccio

Riconoscere che l'affermazione di cook era esatta: in quel punto esisteva solo una grande distesa di ghiaccio. altre scoperte di peary vennero smentite da...

Significati, vedi pack (disambigua). il pack è uno strato di ghiaccio marino derivante dallo sgretolamento della banchisa. se frammenti di pack si uniscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con distesa; lastroni; ghiaccio; distesa pianeggiante del Venezuela; Immensa... come una distesa d acqua; Immensa distesa d acqua; Immensa distesa d acqua salata; Se ne fanno lastroni per tetti; Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato; Rimuovere il ghiaccio dal freezer; Volteggiano sul ghiaccio ; Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio ; Cerca nelle Definizioni