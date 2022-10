Un termine per golfisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un termine per golfisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAR

Significato/Curiosita : Un termine per golfisti

Stefania croce (bergamo, 17 maggio 1970) è una golfista italiana inizia la pratica sportiva bambina con il padre angelo croce, noto maestro di golf come...

Panaminta par – codice iso 3166-2:af di parvan (afghanistan) par – programma unix par – struttura di controllo del linguaggio di programmazione occam .par – estensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con termine; golfisti; termine popolare per indicare un ciclomotore; Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop; Al termine , in conclusione; termine francese che significa fascino; Un numero dei golfisti ; Mazza per golfisti ; Il numero che classifica i golfisti ; Cerca nelle Definizioni