Tanti sono i giorni dell anno bisestile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanti sono i giorni dell anno bisestile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : TRECENTOSESSANTASEI

Significato/Curiosita : Tanti sono i giorni dell anno bisestile

Annunciano l'arrivo di un nuovo anno (si ritiene infatti che questo sia il numero dei peccati originali della fede buddista). in tanti paesi che seguono il calendario...

Disambiguazione – "trecentosessantasei" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 366 (disambigua). trecentosessantasei (366) è il numero naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con tanti; sono; giorni; dell; anno; bisestile; Un verbo per cantanti ... spossati; Ha le quattro pareti distanti ; Entrate in contanti ; Natanti gonfiabili; sono in fresco; sono piazzate; Lo sono certi segni che anticipano gli eventi; Possono essere sciatori o ciclisti; Dice Messa tutti i giorni ; Tre giorni prima della Pasqua; Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno; Deve essere convertito in legge entro 60 giorni ; Primi termini dell e sottrazioni; Verifica l attendibilità dell e risposte di un teste; Il Samsa protagonista dell a più nota Metamorfosi; Il numero dell e Erinni; Le hanno oboe e tromba; Agire in modo contrario o danno so; Le prime in affanno ; Strascichi di un malanno ; Il giorno dell anno bisestile ; Il giorno del bisestile ; Cerca nelle Definizioni