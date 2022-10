Stupidi, poco intelligenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stupidi, poco intelligenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONTI

Significato/Curiosita : Stupidi, poco intelligenti

Aldo tonti (1910-1988) – direttore della fotografia italiano alphonse de tonti (1659 circa–1727) – militare ed esploratore francese andrea tonti (1976)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con stupidi; poco; intelligenti; Ingenua, stupidi na; Rendere stupidi , sciocchi, dementi; Resi... come stupidi ; Cascano davanti alla stupidi tà; Esseri di poco peso; Poeti abili ma poco ispirati; poco docile; poco abile; Quelli del quartierino si credono intelligenti ; Pratiche e intelligenti , come certe soluzioni; Per niente intelligenti ; Più che intelligenti ; Cerca nelle Definizioni