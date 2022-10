Lo Stato brasiliano che ha per capitale Fortaleza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato brasiliano che ha per capitale Fortaleza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CEARA

Significato/Curiosita : Lo stato brasiliano che ha per capitale fortaleza

Fondato il 18 ottobre 1918 con il nome di fortaleza sporting club, ha la sua sede a fortaleza, capitale dello stato di ceará, in brasile. è uno dei club di...

Disambiguazione – "cearà" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cearà (disambigua). il ceará è uno stato del brasile, situato nella parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con stato; brasiliano; capitale; fortaleza; Detestato , disprezzato; Lo stato usa con capitale Boise; stato americano in cui si trova Newark; Che è allo stato gassoso; Difensore brasiliano dell Inter nel 2018; Un porto brasiliano ; Monte brasiliano su cui c è il Cristo Redentore; Ballo brasiliano canzone dei Kaoma; Lo Stato usa con capitale Boise; La capitale yemenita; Le Francesi della capitale ; Visitata capitale europea; Lo stato con Recife e fortaleza ; Cerca nelle Definizioni