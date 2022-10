Stati che erano posti sotto la tutela di altri Stati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stati che erano posti sotto la tutela di altri Stati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PROTETTORATI

Significato/Curiosita : Stati che erano posti sotto la tutela di altri stati

Repubblicana che in sintonia con l'allora nuova impostazione centrista del partito contenne la spesa pubblica e sotto di lui gli stati uniti conobbero...

Cercando il periodo della storia inglese, vedi protettorato (inghilterra). nel diritto internazionale un protettorato è uno stato o un territorio controllato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con stati; erano; posti; sotto; tutela; altri; stati; Sigla di un organizzazione di stati americani; Il Bravo divide gli stati Uniti dal Messico; Sono 50 stati sigla; Si dice di stati che esercitano la supremazia sugli altri; Quella di Roma è San Giovanni in Laterano ; erano enormi milioni d anni fa; Per gli antichi romani erano semidei; erano unità di misura di capacità per cereali; Riposti glio sotto il tetto; posti per le oche; Opposti ; posti in luoghi reconditi e nascosti; Ripostiglio sotto il tetto; sotto messo... dal poeta; sotto porre ad un tormento corporale; Le leghe sotto i mari di Jules Verne; Zone di Natura tutela te; Dal 1882 tutela autori; Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco; Progetta e tutela le città; Trattano cose d altri tempi; Disciplina che studia i doveri dell uomo verso Dio, se stessi e gli altri ; altri menti detto, in latino; Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri ; Sigla di un organizzazione di stati americani; Il Bravo divide gli stati Uniti dal Messico; Sono 50 stati sigla; Si dice di stati che esercitano la supremazia sugli altri; Cerca nelle Definizioni