Spezia molto usata nella cucina indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spezia molto usata nella cucina indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUMINO

Significato/Curiosita : Spezia molto usata nella cucina indiana

Originaria dell'asia sud-orientale e largamente impiegata come spezie soprattutto nella cucina indiana, medio-orientale, thailandese e di altre aree dell'asia...

Disambiguazione – "cumino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cumino (disambigua). il cumino (cuminum cyminum l.) è una pianta erbacea... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

spezia per il riso; Il riso indiano adatto per piatti spezia ti; spezia asiatica della famiglia dello zenzero; spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; È molto usato nella musica andina; Avere molto a cuore le merci estere; Una strategia di marketing molto in voga sul Web; molto grandi; Pianta usata come dolcificante ipocalorico; Retorica usata da Socrate nei dialoghi platonici; Cesta usata per pescare; Tipo di pasta friabile usata per torte dolci e salate; Un maschio nella mandria; È molto usato nella musica andina; Antonella dello spettacolo; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; Fogli di pasta tipici della cucina italiana; Fogli di pasta tipici della cucina bolognese; Pezze da cucina ; Li acquista pronti chi non ha voglia di cucina re; Palma indiana ; Il nome italiano della città indiana Kolkata; Il nome precedente della città indiana Kolkata; Industria cinematografica indiana ;