Sovrana come Eisabetta II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrana come Eisabetta II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REGINA

Significato/Curiosita : Sovrana come eisabetta ii

Di un re ("regina vedova", o, se anche madre di sovrano, "regina madre"). regina (regine) – film del 1935 diretto da erich waschneck regina – film del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

