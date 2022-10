Sono piazzate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono piazzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCENATE

Significato/Curiosita : Sono piazzate

Secca e sono ammesse al secondo turno le 11 squadre vincitrici dei minitornei per la fase campioni e le 4 squadre vincitrici per la fase piazzate. il secondo...

Possa essere attratta da gage: proprio per questo, in seguito a varie scenate di gelosia, i due sposi si separano. provando molto interesse per diana... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

