Lo sono certi segni che anticipano gli eventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certi segni che anticipano gli eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PREMONITORI

Significato/Curiosita : Lo sono certi segni che anticipano gli eventi

"contro lo sterminio per fame e sottosviluppo nel mondo" che poi porterà alla fondazione del sistema della cooperazione internazionale, anticipano così in...

Toccante, il film fantasma d'amore (1981) di dino risi contiene segni premonitori del tragico epilogo cui l'attrice andò incontro nella vita reale. ormai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; certi; segni; anticipano; eventi; sono piazzate; Possono essere sciatori o ciclisti; sono esperti in lenti; Lo sono i nomi non comuni; Rischiosi, incerti ; Relative a certi dislocamenti del disco; Figura retorica che attenua la crudezza di certi giudizi; Il fermaglio di certi orecchini; segni d affetto; Il successore di Antonio segni al Quirinale; segni di unghiate; Libretto d assegni ; Li anticipano in meglio; Visioni che anticipano il futuro; Come coloro che anticipano il futuro; anticipano il lieto evento; La occupano gli spettatori di eventi sportivi; Ideatore e gestore di eventi e serate; L inno che si suona negli eventi sportivi; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi ;