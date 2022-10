Relative agli antenati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relative agli antenati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AVITE

Significato/Curiosita : Relative agli antenati

Quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi alla parentela culto degli antenati – per gli aspetti rituali e religiosi gli antenati – vedi i flintstones...

Regina. in italia i ruffo di calabria sono tuttora ricordati nelle loro avite dimore: il castello ruffo di scilla è senza dubbio quello che illustra maggiormente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con relative; agli; antenati; relative a un colle di Roma; relative a certi dislocamenti del disco; relative al fegato; relative alle immagini; Isola greca di una famosa battagli a; Si tributano agli eroi; Un tagli ando per la benzina; È venduta in tagli ; Proprio degli antenati ; _ maiorum : era l usanza degli antenati presso i Latini; Discende da antenati giunti da una nazione diversa; Ricevuto in dono dagli antenati ; Cerca nelle Definizioni