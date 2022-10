Quelli navali sono arsenali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli navali sono arsenali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTIERI

Significato/Curiosita : Quelli navali sono arsenali

L'unico arsenale navale stabile costruito nella penisola era stato l'arsenale greco di siracusa. i romani infatti non avevano veri e propri arsenali marittimi...

Nei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione (culpa in eligendo e in vigilando). le professioni più tipiche che caratterizzano un cantiere edilizio...

