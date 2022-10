C è quella di Susa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella di Susa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

Significato/Curiosita : C e quella di susa

(disambigua). coordinate: 45°08'n 7°03'e / 45.133333°n 7.05°e45.133333; 7.05 la val di susa (valsusa in piemontese) è una valle alpina situata nella parte...

val – nome commerciale di un modello di metropolitana val – abbreviazione dell'a-amminoacido valina val – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

