Possono esserlo i posti in treno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono esserlo i posti in treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRENOTATI

Significato/Curiosita : Possono esserlo i posti in treno

possono essere sciatori o ciclisti; possono affollare la mente; possono essere sperticate; Si possono anche chiamare Avellinesi; Può esserlo l acqua; Rossa come può esserlo una capigliatura; Può esserlo un terreno; Possono esserlo i gas; Stati che erano posti sotto la tutela di altri Stati; Riposti glio sotto il tetto; posti per le oche; Opposti ; Prime in treno ; Può far perdere il treno ...o l appuntamento; Fa partire il treno ; Elettro treno