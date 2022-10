Il Pietro che divenne Duca di Addis Abeba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pietro che divenne Duca di Addis Abeba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BADOGLIO

Significato/Curiosita : Il pietro che divenne duca di addis abeba

di addis abeba (conosciuto nella storiografia italiana anche come attentato a graziani e in lingua inglese come graziani massacre) fu un insieme di episodi...

Pietro badoglio (grazzano monferrato, 28 settembre 1871 – grazzano badoglio, 1º novembre 1956) è stato un generale e politico italiano, maresciallo d'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con pietro; divenne; duca; addis; abeba; pietro , eroe piemontese; L architetto che terminò la costruzione della basilica di San pietro ; pietro __, primeggiò nei 200 m piani; I sotterranei di San pietro con le tombe dei Papi; Quando Troia cadde, divenne schiava di Ulisse; Napoleone lo divenne a 24 anni; divenne ro mobili con l invenzione della stampa; Il comune laziale in cui l MSI divenne AN; Maleduca to, sgarbato; Il Bowie detto il duca bianco; Una gran maleduca ta; Maleduca to, scontroso; L impronta artistica che contraddis tingue le opere di Canova; Il Paese con capitale addis Abeba; Sono contraddis tinti dal budello esterno; Caratteristica che contraddis tingue; Il Paese con capitale Addis abeba ; Un africano che vive a Addis abeba ; La sua capitale è Addis abeba ; Nativi di Addis abeba ; Cerca nelle Definizioni