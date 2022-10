Ha per simbolo Y - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per simbolo Y. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ITTRIO

Significato/Curiosita : Ha per simbolo y

Quello cirillico; inoltre, il simbolo [y] indica una vocale anteriore alta labializzata nell'alfabeto fonetico internazionale. l'y non fa parte dell'alfabeto...

Seguenti: l'ossido di ittrio è usato per produrre granati di ittrio e ferro, efficaci filtri di microonde; i granati a base di ittrio, ferro, alluminio e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

