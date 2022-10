Ostruite, otturate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostruite, otturate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTASATE

Significato/Curiosita : Ostruite, otturate

Un dotto lattifero ostruito o dotto galattoforo otturato è un blocco di uno o più condotti lattiferi che trasportano il latte al capezzolo al fine di...

intasat è stato il primo satellite artificiale spagnolo e l'ottavo satellite di una nazione messo in orbita grazie alla cooperazione con la nasa, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con ostruite; otturate; Sonde spaziali costruite dagli Stati Uniti; Costruite in verticale; Abitavano su capanne costruite in zone paludose; La forma delle celle costruite dalle api; Sono otturate se si è raffreddati; Cerca nelle Definizioni