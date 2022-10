L organismo umano non è in grado di produrla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organismo umano non è in grado di produrla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VITAMINA

Significato/Curiosita : L organismo umano non e in grado di produrla

Triglicerico. è un acido grasso essenziale, ciò significa che deve essere introdotto con la dieta poiché il corpo non è in grado di produrlo. ciò è dovuto alla...

Termine "vitamina" è condizionato dalle circostanze e dal particolare organismo. ad esempio, l'acido ascorbico (una forma di vitamina c) è una vitamina indispensabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con organismo; umano; grado; produrla; Attacca l organismo ; Potenzialità patogena di un microrganismo ; Relativa alla scienza che studia le difese dell organismo ; Minano l organismo ; Un lato del corpo umano ; Relativo all osso più lungo del corpo umano ; Spietato, inumano ; Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano ; Persone non in grado di fare qualcosa; grado sociale; Ce ne son tante a Belgrado ; Il grado gerarchico del nuovo iniziato; Cerca nelle Definizioni