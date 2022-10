Dà il nome a una penisola dell Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il nome a una penisola dell Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SINAI

Significato/Curiosita : Da il nome a una penisola dell egitto

833333 la penisola del sinai (in arabo: , shibh jazirat sina; in ebraico: , o più semplicemente il sinai) è una penisola di forma triangolare...

833333 la penisola del sinai (in arabo: , shibh jazirat sina; in ebraico: , o più semplicemente il sinai) è una penisola di forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con nome; penisola; dell; egitto; Diede nome a una scala per terremoti; Il nome di madama Butterfly; Isola che ha dato il nome ai suoi draghi; Il vero cognome del cantante trap Ghali; penisola a nordest del mare Adriatico; Europei che vivono nella penisola dello Jutland; La penisola con Pola e Rovigno; Gli abitanti di una fredda penisola ; Le combattono i difensori dell ortodossia; L attrice e modell a Shields; La stella più luminosa dell a costellazione dell o Scorpione; Malattia dell e piante; Si leggono in egitto ; Scorre in egitto ; Regnava nell antico egitto ; I resti dei faraoni dell Antico egitto ;