Nativa di Adana - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TURCA

Significato/Curiosita : Nativa di adana

In cambio di soldi in modo da pagare tutti i suoi enormi debiti. il destino li porta a çukurova, nella provincia di adana, dove decidono di lavorare presso...

Lingua turca – la lingua parlata in turchia. toilette alla turca – tipo particolare di vaso sanitario. divano alla turca – tipo particolare di divano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

