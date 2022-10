In musica ci fu la nova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In musica ci fu la nova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : In musica ci fu la nova

Bossanova (disambigua). la bossa nova è un genere musicale, nato in brasile alla fine degli anni '50, che trae origine dal samba, in particolare nella forma...

ars – comune del dipartimento di charente (francia) ars – comune del dipartimento di creuse (francia) ars-en-ré – comune del dipartimento di charente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

